В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров

Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин во время саммита на Аляске якобы не достигли никаких договоренностей о проведении встреч лидеров России и Украины, а также трехсторонней встречи. Об этом сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков в комментарии в понедельник, 1 сентября.

«Пока что то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — заявил он.

Также Ушаков признал, что на заседании ШОС в Китае тему Украины поднял только Путин. Но тема войны обсуждалась в кулуарах, заверил он.

«На саммите, насколько я помню, только наш президент коснулся этой темы, я не слышал больше в других выступлениях, а в кулуарах это, естественно, обсуждалось», — заявил помощник Путина.

По словам Ушакова, Путин «обсуждал договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом, со многими коллегами, в частности с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии».

«Так что без Украины не обошлось, конечно», — добавил он.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Трампа готова действовать решительно, учитывая последние агрессивные действия РФ, которые идут вразрез с заявлениями о намерении достичь мира.