Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек

Жуткая трагедия произошла в Судане. Тут оползень накрыл деревню в районе гор Марра на западе страны.
В результате этого погибли более тысячи человек.
Спастись удалось лишь одному местному жителю.
Об этом информирует Освободительное движение Судана.
Сообщается, оползень произошел в прошлое воскресенье после проливных дождей.
Сейчас мятежники обратились в ООН и другие международные структуры с просьбой помочь в поиске тел жертв стихийного бедствия.
