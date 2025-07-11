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Видео-Новости > В небе над Киевом заметили гражданский самолет

В небе над Киевом заметили гражданский самолет

Агата Кловская
11.07.25 14:29
38
В небе над Киевом заметили гражданский самолет

В небе над Киевом 11 июля заметили гражданский самолет, хотя с начала военной операции в 2022 году воздушное пространство над Украиной официально закрыто. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По видео, которыми делятся местные жители, заметно, что судно похоже на украинский самолет Ан-124 Руслан.

Официально информации пока нет, но очевидцы уже активно делятся в сети увиденным. Стоит отметить, что для украинцев за более чем три года большой войны это стало настоящей неожиданностью, поскольку воздушное пространство Украины с начала полномасштабного вторжения закрыто для гражданской авиации.

Заметим, что за последние более чем три года известно лишь об одном случае, когда гражданские самолеты поднимались над Украиной

Тогда из аэропорта Борисполь после 24 февраля. Это были турецкие суда, которые прибыли в Киев 23 февраля 2022 года с гуманитарным грузом.

На обратном пути они должны были забрать граждан Турции, однако самолеты оказались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских и транспортных самолетов.

В конце 2022 года оба самолета взлетели с новой полосы аэропорта Борисполь и приземлились на базе в турецком Кайсери.

Напомним, небо над Украиной будет закрыто до 2029 года.

Тэги: Киев, самолет

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