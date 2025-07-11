Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II

Шикарная яхта Sea Lady II горела в порту французского Сен-Тропе. Появилось видео очевидцев.

Огонь по непонятной причине вспыхнул на борту вечером четверга, 10 июля.

Оперативно окружающие яхты были эвакуированы.

На борьбу с пламенем были брошены три десятка пожарных и четырех машин.

Увы, спасти яхту не удалось.

Справка :

Sea Lady II имеет длину 41 метр и ходит под флагом Мальты. Яхту построили в 1986-м году и отремонтировали в прошлом году.

Она сдавалась в аренду за 80 тысяч евро в неделю.

Кроме восьми членов экипажа, яхта может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.

Ранее в Египте затонула яхта с десятками туристов.