Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II

Шикарная яхта Sea Lady II горела в порту французского Сен-Тропе. Появилось видео очевидцев.
Огонь по непонятной причине вспыхнул на борту вечером четверга, 10 июля.
Оперативно окружающие яхты были эвакуированы.
На борьбу с пламенем были брошены три десятка пожарных и четырех машин.
Увы, спасти яхту не удалось.
Справка:
Sea Lady II имеет длину 41 метр и ходит под флагом Мальты. Яхту построили в 1986-м году и отремонтировали в прошлом году.
Она сдавалась в аренду за 80 тысяч евро в неделю.
Кроме восьми членов экипажа, яхта может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
Ранее в Египте затонула яхта с десятками туристов.