В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве произошла стрельба. В Голосеевском районе обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщило столичное управление Нацполиции в четверг, 10 июля.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Тем временем полковник СБУ Роман Червинский в Телеграм сообщил подробности: "Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, честь и слава! Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто заложил в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для орков. Пятью выстрелами в упор, при выходе из помещения, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу".

Также об убийстве полковника СБУ в Киеве сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В свою очередь, Интерфакс-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что по факту убийства сотрудника спецслужбы в Голосеевском районе открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст.348 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киеве застрелили мужчину.