A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект

Пока что непонятный межзвездный объект A11pl3Z залетел в нашу Солнечную систему. Об этом информирует портал EarthSky.

В публикации сказано: «Сейчас к нам прилетело нечто, похожее на комету из другой Солнечной системы».

Добавляется: «Мы знаем только о двух других межзвездных объектах, которые ранее входили в нашу Солнечную систему. И теперь у нас есть третий межзвездный гость».

Специалисты полагают, что это комета или астероид, однако точно сказать об этом не могут.

Сообщается, что сейчас он направляется к Солнцу и максимально приблизится к нему в октябре.

Уверяется, что он не представляет угрозы для Земли.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.