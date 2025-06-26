Шторм во Франции привел к человеческим жертвам

На Францию обрушился смертельный шторм. Известно как минимум о двух жертвах непогоды.

Местные синоптики говорят, что после жуткой жары, температура которой в нескольких регионах материковой Франции превысила 35 градусов, в прошлую среду, 25 июня, на большей части территории страны прошли грозы, в результате чего в Майенне и Тарне-и-Гаронне зарегистрировано не менее двух погибших – это 59-летний мужчина и 12-летний мальчик, оба лишились жизни из-за падения на них деревьев.

Добавляется, что в населенном пункте Пате департамента Луаре к югу от Парижа 82-летний мужчина пострадал от удара молнии, он госпитализирован.

Национальная метеорологическая служба информирует, что на территории почти всех департаментов страны, за исключением западного и южного побережья, объявлен желтый уровень опасности, в восточной части и на севере Франции действует оранжевый уровень.

Ранее на штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм.