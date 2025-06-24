На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм

На центральную часть американского штата Нью-Йорк обрушился сильный шторм. Жертвами непогоды стали как минимум три человека.

Так, по словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей случилась в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда.

Местные власти говорят, что по причине сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации.

Добавляется, что размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.

Ранее на США обрушился один из крупнейших в истории ураганов.