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Видео-Новости > Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов

Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов

Агата Кловская
04.06.25 11:16
89
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов

В Канаде в провинции Саскачеван бушуют эпичные лесные пожар. Огонь уничтожил уже более четырех сотен домов, а местные власти эвакуировали отсюда девять тысяч людей.

Также был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели говорят, что пламя быстро распространяется.

Одной из основных причин произошедшего является жаркая и сухая погода в регионе.

При этом премьер-министр провинции Скотт Мо сообщил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до пятнадцати тысяч человек.

Сейчас в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы.

Ранее эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео.

Тэги: пожар, мир, Канада

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