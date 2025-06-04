Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов

В Канаде в провинции Саскачеван бушуют эпичные лесные пожар. Огонь уничтожил уже более четырех сотен домов, а местные власти эвакуировали отсюда девять тысяч людей.

Также был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели говорят, что пламя быстро распространяется.

Одной из основных причин произошедшего является жаркая и сухая погода в регионе.

При этом премьер-министр провинции Скотт Мо сообщил, что в ближайшие дни число эвакуированных может возрасти до пятнадцати тысяч человек.

Сейчас в провинции активно горит 21 лесной пожар, восемь из которых не локализованы.

Ранее эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео.