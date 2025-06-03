Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин

В Таиланде произошел курьезный инцидент. Слон зашел покушать в местный магазин.

Это удалось снять на видео.

Все произошло накануне днем, в понедельник, 2 июня, в районе Пакчонг провинции Накхонратчасима, рядом с которым находится национальный парк Кхауяй, где часто можно увидеть диких слонов, покидающих охраняемые территории в поисках пищи.

Местные жители говорят, что животному особенно понравилось рисовое печенье.

Полакомившись, слон спокойно ушел по своим делам.

Люди рассказывают, что животное зовут Плай Бианг Лек, и подобные походы за едой он практикует не впервые.

Ранее в китайском ресторане начали продавать десерт из слоновьего навоза.