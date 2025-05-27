В России раскритиковали решение западных стран снять ограничения на дальность вооружений, поставляемых Украине для ударов по российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии местным пропагандистам в понедельник, 26 мая.

«Эти потенциальные решения, если такие решения действительно имели место, абсолютно противоречат нашим стремлениям к выходу на политическое урегулирование», — заявил он.

Напомним, по словам Мерца, США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ.