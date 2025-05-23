В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Днепровском районе. Неизвестная женщина произвела выстрелы по многоэтажке. Об этом сообщило столичное управление Нацполиции в пятницу, 23 мая.

«Информацию правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. В столичных телеграм-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы.

Также решается вопрос относительно правовой квалификации.

Тем временем Телеграм-канал Киев ИНФО сообщает, что инцидент произошел возле дома на улице Алматинской. Женщина стреляла по дверям подъезда, так как якобы забыла ключи и таким образом пыталась попасть внутрь.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды.