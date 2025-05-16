В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США

В Турции начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Об этом сообщило украинское МИД в пятницу, 16 мая.

Ведомство опубликовало видео с места событий. От украинской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Андрей Сыбига и руководитель ОП Андрей Ермак, от США — государственный секретарь Марко Рубио, от турецкой — глава МИД страны Хакан Фидан.

Также Суспильне со ссылкой на источники информирует, что украинская делегация уже провела встречу с представителями Франции, Германии, Великобритании и США.

«В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Ермака, министра иностранных дел Сыбиги и министра обороны Умерова с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом», — говорится в сообщении.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 12:30 состоится вторая трехсторонняя встреча — представителей Украины, России и Турции.

Обe встречи пройдут в резиденции президента Турции дворце Долмабахче в Стамбуле. В настоящее время дороги возле здания перекрыты.

Напомним, по словам Рубио, прорыва в переговорах Украины и РФ не будет.