Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ в четверг, 8 мая.

«Китайский руководитель большую часть дня посвятит переговорам с российским коллегой, а в пятницу примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы, на которых он будет главным зарубежным гостем», — пишет Интерфакс.

Известно, что переговоры Си и Путина начнутся в узком составе. Затем саммит продолжится в расширенном составе с участием членов правительств и глав крупнейших компаний. Далее запланировано принятие двух совместных заявлений, в том числе о глобальной стратегической стабильности, общение лидеров двух стран с прессой и официальный завтрак с участием делегаций.

«Наиболее чувствительные и деликатные вопросы Путин и Си Цзиньпин обсудят во время чаепития тет-а-тет, которое состоится после завершения всех официальных мероприятий. В последние годы такое неформальное общение присутствует на всех российско-китайских саммитах», — говорится в сообщении.

Напомним, Китай назвал «главную задачу» вопроса войны в Украине.