В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»

В Музее Второй мировой войны состоялся премьерный показ документального фильма «Операция Курск», посвященного масштабной военной спецоперации ВСУ, состоявшейся в августе 2024 года на территории Курской области, сообщает 1 Центр ИКП Сухопутных войск .

Фильм подробно раскрывает все этапы подготовки и реализации операции: от разведки и стратегического планирования до активной фазы боевых действий. Впервые обнародованы уникальные кадры уничтожения вражеских складов боеприпасов, подбитой техники и панического бегства оккупационных войск.

Лента начинается с цитаты Президента Владимира Зеленского: «Война возвращается к начинающим ее».

По словам режиссера Дмитрия Киева, основной целью фильма является борьба с российской пропагандой и донесение правды миру о событиях на фронте. "Если речь идет о таких исторических событиях, как Курская операция, то тем более мы считаем, что мир должен знать правду о работе Вооруженных сил Украины, ходе войны и четко отличать, где добро, а где зло", - отметил он.

После представления фильма в НАТО, по словам режиссера, международные партнеры выразили поддержку и отметили важность показа фильма в мировом масштабе.

Фильм также содержит уникальные свидетельства военных, перехват разговоров врага и аналитику событий. Зрители увидели не только боевые действия, но и моменты триумфа: улыбающиеся празднующие победу бойцы, трофейная техника и украинские флаги, вновь развевающиеся над освобожденными территориями.