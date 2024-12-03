Украина расширила санкции против России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения касаются физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

По его словам, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для россиян, а также лиц, помогающих завозить в Россию критические компоненты и обучающих операторов дронов.

«В общей сложности более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров», — отметил президент.

Напомним, США объявили масштабные санкции против банков России.