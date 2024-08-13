Курск — финал для Путина, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам назвал Курск финалом для Путина.

«Мы видим, как Россия времен Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа Курска (атомной подлодки Курск) — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто пренебрегает людьми и любыми правилами. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим», — подчеркнул президент.

Напомним, Россия пожаловалась в ООН из-за «варварского нападения на Курскую область».