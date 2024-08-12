У ВСУ на Курщине возникла неожиданная проблема

Украинские военные в ходе операции в Курской области столкнулись с неожиданной проблемой — слишком большим количеством пленных россиян. Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, никто не ожидал, что пленных будут сотни. В основном это срочники, которые сдаются без боя.

«Теперь их нужно задокументировать, записать на видео и доставить в лагеря для военнопленных, которые должны быть подготовлены к приему сразу большого количества людей, поэтому логистика работает на грани возможностей», — отметил Цаплиенко.

Он также опубликовал фото и видео с десятками пленных российских военных.

Напомним, ВСУ разбили подразделение кадыровцев и взяли десятки пленных.