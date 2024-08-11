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Видео-Новости > Энтони Аммирати: спортсмен получил предложение от порносайта, после того как сбил перекладину своим членом

Энтони Аммирати: спортсмен получил предложение от порносайта, после того как сбил перекладину своим членом

Агата Кловская
11.08.24 11:53
274
Энтони Аммирати: спортсмен получил предложение от порносайта, после того как сбил перекладину своим членом
Порносайт предложил прославившемуся на Олимпиаде прыгуну с шестом Энтони Аммирати $250 тысяч за съёмки в видео для взрослых. Это в три раза больше, чем вознаграждение за золотую медаль.
 
Энтони Аммирати не смог взять высоту, поскольку сбил во время прыжка своим половым органом перекладину.
 
Энтони Аммирати сообщил в соцсетях, что испытывает большое разочарование из-за инцидента на соревнованиях, но «рад, что заставил людей улыбаться».
 

Тэги: курьезы, Энтони Аммирати

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