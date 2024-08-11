Энтони Аммирати: спортсмен получил предложение от порносайта, после того как сбил перекладину своим членом

Порносайт предложил прославившемуся на Олимпиаде прыгуну с шестом Энтони Аммирати $250 тысяч за съёмки в видео для взрослых. Это в три раза больше, чем вознаграждение за золотую медаль.

Энтони Аммирати не смог взять высоту, поскольку сбил во время прыжка своим половым органом перекладину.

Энтони Аммирати сообщил в соцсетях, что испытывает большое разочарование из-за инцидента на соревнованиях, но «рад, что заставил людей улыбаться».