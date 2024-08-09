В России заявили о массированном ударе дронов по Липецку, взрывах и пожаре на аэродроме

Российский город Липецк этой ночью, 9 июля, подвергся атаке с применением беспилотников. В регионе работали силы и средства противовоздушной обороны.

Как пишет Telegram-канал Mash, в Липецке раздались «от 3 до 10» взрывов, после чего на военном аэродроме начался пожар. Также российские пропагандистские медиа традиционно говорят об «отражении атаки» силами ПВО.

На территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Это объясняется произошедшими, вероятно, взрывами на военном аэродроме после атаки дронов. Об этом сообщает Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Российский чиновник не говорит про горящий аэропорт, а рассказывает о необходимости экстренных служб осуществить «ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов».

Вместе с тем, на карте можно заметить, что вышеуказанные населенные пункты, где проводится эвакуация жителей, расположены недалеко от военного аэродрома.

Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

«Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», — рассказал он.

В Главном управлении МЧС из Липецкой области в заявлении об инциденте подтверждают пожар на военном аэродроме в этом регионе.

Между тем в сети появились новые кадры о горящем аэропорту. Издание «Астра» пишет, что оно снято вблизи детонирующего после атаки БПЛА военного аэродрома в Липецке.

Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным «в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек». Он добавил, что они — в больницах.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 588 540 солдат.