ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. Целью удара был командующий «Хезболлой». Об этом сообщает The Times of Israel.

К вечеру 30 июля ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где, как известно, находится центр «Хезболлы».

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудар по Бейруту.

По словам военных, целью удара был командующий «Хезболли», совершивший смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и не только.

По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа «пересекла красную линию».

Напомним, Израиль одобрил план наступления на Ливан.