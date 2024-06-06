Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев подтвердил пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на четверг, 6 июня, передают росСМИ.

Он отметил, что причиной пожара стала атака БПЛА.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования», — заявил чиновник, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Позже он сообщил о масштабах пожара.

«По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площадь 50 кв. м. К тушению привлечено около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — сообщил Голубев.

Между тем, местные жители в соцсетях пишут, что слышали около девяти взрывов с интервалом до 50 секунд, после чего произошел пожар.

Ранее в соцсетях появилось большое количество кадров с масштабным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в эту ночь.

Новошахтинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Также под удар дронов этой ночью попала российская нефтебаза в Белгородской области. Это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны.

Об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и «никто не пострадал».

«Четырем пожарным расчетам очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Напомним, в НАТО оценили степень поражения дронами НПЗ России.