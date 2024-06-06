Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек

Во Львове произошло масштабное ДТП с участием трех легковушек, среди которых служебный автомобиль полиции. Пострадали семь человек, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф в среду, 5 июня.

«Четырех полицейских, а также водителей двух автомобилей и пассажирку одного из них доставили в больницы Львова», — рассказала агентству пресс-секретарь центра Татьяна Андреева.

Предварительно, у пострадавших зафиксировани закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины, их состояние оценивается как средней тяжести.

В то же время региональное управление Нацполиции сообщило, что авария произошла около 11:00 на перекрестке улицы Химической и проспекта Чорновила.

«На перекрестке улицы Химической и проспекта Чорновила произошло столкновение трех автомобилей — внедорожника Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебного автомобиля полиции Renault Duster, который после столкновения перевернулся», — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве патрульный автомобиль попал в аварию.