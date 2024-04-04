Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ

После журналистских расследований 2020 года Виталий Герсак был уволен президентом с должности начальника управления СБУ в Николаевской области. И вот через 3 года Виталий Герсак устраивает в центре Киева мероприятие, на котором просит американских сенаторов о деньгах для украинских ветеранов. Антикор пишет, что получил уникальные свидетельства о службе Герсака в СБУ и нашел сведения о схемах, элитном имуществе и роскошной жизни.

Виталий Герсак родился в Винницкой области в городе Немиров. Учился в Ивано-Франковске. С 2003-го Виталий Герсак год работал в Виннице и еще пять — в районном центре Гайсин в уголовном розыске в милиции. В 2010 году карьера молодого оперативника пошла вверх — стал начальником уголовного розыска Линейного отдела на станции «Киев-Пассажирский». После увольнения из органов милиции Виталий Герсак пошел на службу в Департамент внутренней безопасности Службы внешней разведки. И вот в сентябре 2019-го Зеленский своим указом назначил Герсака на должность председателя СБУ в Николаевской области.

У семьи Виталия Герсакп после его назначения в Николаевскую область в 2019-м начало появляться элитное имущество. Сам Герсак засветился на Toyota Tundra за 60 тысяч долларов с российскими вертолетами на бампере. Закончилась серия скандалов громким увольнением Герсака в 2020-м.

Как пишет издание, бывший коллега Виталия Герсака анонимно в деталях рассказал, чем чиновник действительно занимался во время службы в Николаевской области: «Было обращение аграриев из Николаевской области о том, что он вместе с чеченцами прижимает их бизнес. Он рассказывал, что этих чеченцев не знает, но мы его задокументировали на „Новопечерских Липках“ (жилой комплекс в Киеве — Ред.), как он там с ними проводил регулярные встречи. Это легло в основу материалов служебной проверки, по которой его тогда лишили звания, понизили с полковника до подполковника, и, соответственно, эти материалы явились основанием для его увольнения. Когда его увольняли, угрозы шли со всех сторон. Я знаю, что Баканову угрожали Ермак и Арахамия».

В 2021-м в отношении Виталия Герсака вели служебное расследование, в ходе которого задокументировали еще четыре эпизода:

— после назначения на должность начальника ГУ СБУ в Николаевской области Виталий Герсак начал контролировать финансовые потоки от браконьерского отлова креветки на территории Кинбурнской косы, общая сумма которых может составлять около 4 млн грн ежемесячно;

— происходила контрабанда дизельного горючего с морских судов, находившихся на рейде поблизости морских портов;

— расхищалось дизельное горючее с железной дороги;

— на территории Одесской области под руководством Герсака было оборудовано несколько крупных «ферм» по производству биткоинов, организацию работы которых на расстоянии контролировал специалист по информационным технологиям из Николаева.

Все имущество Виталий Герсак регистрировал на жену Юлию. К началу 2020 года ей принадлежали две квартиры в элитном столичном ЖК «Французский квартал», два гаража там же и новая Toyota Camry в топовой комплектации. После увольнения мужа, летом 2021-го, Юлия Герсак приобрела еще две квартиры почти на 200 квадратных метров, шесть паркомест и нежилое помещение в столичном ЖК «Новопечерские Липки». На тот момент стоимость всей этой недвижимости должна была составлять примерно полтора миллиона долларов.

А теперь, когда Виталий Герсак в военной форме публично рассказывает о своей благотворительности, делами семейными вместо жены начал заниматься сын. Издание пишет: «По словам отца, в первые дни большой войны, когда Кириллу едва исполнилось 18, они вместе присоединились к обороне Украины. Никаких свидетельств о военной службе Кирилла Герсака нет. А вот в соцсетях он демонстрирует все признаки богатой жизни: он ездит на дорогих автомобилях, ужинает в ресторане и записывает рэп о тех же машинах, деньгах и брендах. Всё имущество, которым хвастается Кирилл Герсак в соцсетях, подтверждают официальные документы. По данным реестра недвижимости, парень осенью 2023-го стал владельцем квартиры на 107 м² в ЖК Aqua Marine в Одессе по договору дарения. Даже без ремонта она стоила бы 90 тысяч долларов. В свои неполные 20 лет Герсак-младший получил и много активов в Винницкой области: менее чем за год ему надарили половину земельного участка на 2,5 гектара, который он сдает в аренду агропредприятию, два участка на 5 и 10 соток — под строительство дома, 15 соток для ведения хозяйства и еще 1,2 га земли. В разных уголках Винницкой области у него еще и появилось два жилых дома. Так же в 2023-м он стал владельцем и четырех автомобилей. Одна из машин — BMW 530E (2017 года выпуска), которая стоила на тот момент не менее 30 тысяч долларов. Тогда же купил новенький Mersedes-Benz V300D (2023 г. в.), который стоит еще около 100 тысяч долларов. Еще на него переписали старую отцовскую Toyota Tundra и Volkswagen Transporter. Кроме элитной недвижимости, на него именно в 2023 году начали переписывать компании, ранее принадлежавшие Виталию Герсаку-старшему и его матери (по данным YouControl, эти компании не приносили доходов)».

На своей странице в Instagram Кирилл Герсак разместил ссылку на одесский ресторан «Соло». По данным Антикора, там обустроил рабочий кабинет и Виталий Герсак-старший. Это достаточно известное в Одессе заведение, оно часто меняет хозяев.

В августе 2023 Виталий Герсак основал общественную организацию — «Свободные и верные» (укр. «Вільні та вірні») с представительствами в Виннице, Одессе и Николаеве, где руководителями поставил интересных людей. В частности, в Виннице — это «экс-регионал» депутат Виктор Пигуля. В Одессе это местный экс-депутат от «Слуги Народа» Олег Каптур с неоднозначной репутацией. А в Николаеве — Рустамджан Садридинов, член «Партии Регионов» во времена бывшего беглого президента Виктора Януковича. Место регистрации головного офиса — малоприметный дом, поблизости столичного Крещатика. Там же прописано еще более 90 предприятий. По этому адресу об общественной организации никто не слышал. Директор реальной юридической компании из этого офиса сообщил, что это адрес исключительно для писем.

Зарегистрированная в Киеве ОО «Свободные и верные» начала свою деятельность не из столицы, а именно из Одессы. Ирина Гриб рассказывает, что весной 2023 года Герсак начал себя там позиционировать правопреемником криминального авторитета Халида Мусаева, который, по данным Нацполиции, сотрудничал с российскими оккупантами, уехал за границу, с февраля 2023-го находился в розыске и был задержан 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Его подозревают в заказных убийствах, похищении людей, вымогательстве, сбыте наркотиков и контрабанде оружия. Долгое время, по свидетельству блогера, Герсак даже проживал в доме Халида.

Именно ОО «Свободные и верные» стало организатором масштабного мероприятия в центре Киева, о котором мы упоминали в начале, — с фуршетом, уважаемыми гостями и самим Герсаком во главе. Соорганизатором конференции Герсака стал, в частности, Институт демократии и развития PolitA. Организация известна сотрудничеством с американской лоббистской компанией Zeppelin Communications в интересах экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой. А значит, Виталий Герсак действительно пытается заручиться поддержкой тех людей, которые так или иначе имеют реальные связи с представителями разных американских политических кругов.

Сам Виталий Герсак так и не сообщил журналистам, в каком подразделении служил и участвовал в боевых действиях. Впрочем, на нескольких различных ресурсах говорилось о 122-й бригаде ТрО из Одесской области. Дажее цитата из расследования: «У них мы и спросили, как действующий военнослужащий может находиться так далеко от подразделения и знают ли там о его амбициозных планах о сотрудничестве с американцами. От подразделения конкретного ответа мы не получили. Мол, такая информация может угрожать личной безопасности военнослужащих. Впрочем, там сообщили, что руководство части никого не уполномочивало на поиск источников финансирования».