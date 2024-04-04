Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

Украинские пилоты заканчивают обучение на истребителях F-16 в Дании и США. Появление самолетов в Украине станет неожиданностью для врага. Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, две группы пилотов в Дании и США приобретают навыки владения непосредственно F-16, «оттачивая свое мастерство».

«Сейчас это один из завершающих этапов», — сказал он.

При этом Евлаш отказался назвать дату появления самолетов в Украине.

«Не стоит разглашать, дабы противнику было определенной неожиданностью. Конечно, как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам, поскольку все очень ждут», — добавил спикер.

Илья Евлаш напомнил, что F-16 смогут сбивать российские ракеты, терроризирующие украинские города, и противостоять российской авиации, активно использующей управляемые авиабомбы.

Напомним, СМИ узнали, когда Украина получит первые F-16.