Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала

Max опубликовал трейлер второго сезона «Дома Дракона», посвященный черной и зеленой ветвям Таргариенов.

Сериал «Дом Дракона» (2 сезон) основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Сюжет «Дома Дракона» разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».

Премьера сериала «Дом Дракона» (2 сезон) состоится 16 июня 2024 года.

Трейлер сериала «Дом Дракона» (2 сезон):