Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала

Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала

Агата Кловская
24.03.24 19:22
133
Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Max опубликовал трейлер второго сезона «Дома Дракона», посвященный черной и зеленой ветвям Таргариенов.
 
Сериал «Дом Дракона» (2 сезон) основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Сюжет «Дома Дракона» разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
 
Премьера сериала «Дом Дракона» (2 сезон) состоится 16 июня 2024 года.
 
Трейлер сериала «Дом Дракона» (2 сезон):
 

Тэги: фильм, кино

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Сергей Бабич: львовский экс-военком во время войны прикупил себе дома, квартиры и машины
24.03.24 18:29

Сергей Бабич: львовский экс-военком во время войны прикупил себе дома, квартиры и машины

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.24 00:01

Ученые призвали… есть цветы

24.03.24 16:27

Денис Костржевский и Олег Закорчемный (Спиженко): хапуги из аеропорта «Київ» продолжают воровать, - СМИ

24.03.24 16:26

«Бесконечная история»: новый фильм по популярной книге снимет See-Saw Films

24.03.24 16:18

The Sims: Марго Робби спродюсирует фильм по мотивам игры

24.03.24 15:55

Иван Спринский: из Украины сбежал прихлебатель Януковича и «великий патриот», - СМИ

24.03.24 12:32

Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге

24.03.24 12:27

Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода

24.03.24 12:09

Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»

23.03.24 09:36

Экс-зять Черновецкого Вячеслав Супруненко забирает у военных два гектара в центре Киева, - СМИ

22.03.24 21:44

Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых

22.03.24 15:48

ДнепроГЭС выдержала восемь ракет, — Офис генпрокурора

22.03.24 12:58

США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, — Financial Times

22.03.24 11:17

Россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС

22.03.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

21.03.24 16:55

На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска

21.03.24 16:16

Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену

21.03.24 15:47

На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

21.03.24 11:11

Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат

18.03.24 10:01

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 431 550 солдат

19.03.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

18.03.24 13:33

Британцы рассказали, какие напитки могут привести к смерти

19.03.24 11:30

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

19.03.24 16:46

Стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны

18.03.24 15:31

Японцы узнали о силовых тренировках кое-что неожиданное

18.03.24 15:40

Ученые рассказали, эффективны ли краткосрочные диеты для подростков

18.03.24 14:59

Американцы объяснили, почему вреден бег трусцой

19.03.24 10:39

В Хмельницкой области младенец умер в больнице – обвиняется врач

19.03.24 12:26

Ученые назвали диету для здоровой кожи

Фото и Видео
Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Дома Дракона, 2 сезон (2024): трейлер и дата выхода продолжения культового сериала
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых
Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых
В Турции внезапно… выпал снег
В Турции внезапно… выпал снег
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.