Нолан Арбо: появилось видео, как пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы

29-летний Нолан Арбо, который стал первым пациентом с имплантом компании Илона Маска Neuralink в мозге, сыграл в шахматы. Появилось видео того, как это произошло.

Парень рассказал, что примерно восемь лет назад его парализовало в результате несчастного случая, после чего он не чувствует тело ниже плечей.

Также он поведал, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать.

Теперь же, судя по опубликованным кадром, он силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.

Нолан Арбо добавил, что играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.

Пациент отметил: «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась».

Ранее Маск рассказал, как поживает первый пациент с имплантом Neuralink в мозге.