Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России

Атака украинских дронов могла окончательно остановить завод под Нижним Новгородом. НПЗ, расположенный в 800 км от Украины, в год прорабатывал 15 млн тонн нефти, сообщает «РБК-Украина».

По данным российских информационных ресурсов, был уничтожен самый главный элемент завода — одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, завод прекратил работу.

Следует отметить, что НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Кроме того, завод стал одним из первых объектов, на которые наложили санкции в рамках ограничений в связи с агрессией РФ.

Отмечается, что 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. В общей сложности их на этом предприятии только две.

Как докладывали в РФ в январе, починить быстро ее невозможно. Для этого необходимо заказать западные комплектующие, впрочем, такой возможности пока не существует.

Таким образом, данная атака, вероятно, окончательно вывела из строя данный российский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, сегодня в ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза.