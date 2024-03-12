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Видео-Новости > Буданов рассказал Зеленскому о планах Путина после «выборов»

Буданов рассказал Зеленскому о планах Путина после «выборов»

Агата Кловская
12.03.24 13:54
156
Буданов рассказал Зеленскому о планах Путина после «выборов»

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских «выборов» в РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства — против других народов тоже», — говорится в заявлении.

По словам президента, общей задачей мира является необходимость сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

«Возможно, он усилит мобилизацию — после имитации „выборов“ сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься — каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает», — добавил президент.

Напомним, Российские оккупанты могут начать еще одно большое наступление в Украине после так называемых президентских «выборов» в РФ.

Тэги: выборы, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов

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