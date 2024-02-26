Зеленский рассказал, сколько снарядов Украина получила от ЕС из обещанного миллиона

Украина получила от Европейского Союза около 30% обещанного миллиона снарядов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

«Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению», — сказал Зеленский.

Следует напомнить, что ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов. Это 52% от поставленной цели. В то же время, Боррель обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.

Напомним, Украина будет производить снаряды калибра 155 мм.