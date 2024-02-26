Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает, что возвращения Дональда Трампа в Белый дом бояться не стоит.

«По Трампу я не столь пессимистичен. Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности», — сказал Джонсон в интервью Европейской Правде.

Он призвал вспомнить, что Трамп был первым президентом США, предоставившим Украине серьезное оружие — Джавелины, которые оказались очень важными в битве за Киев.

Также Джонсон напомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов.

«Он выбросил из страны 60 российских дипломатов. Это гораздо больше, чем мы ожидали. Поэтому вот что я хочу сказать: американская внутренняя политика сложна. И дальше по дороге к выборам она будет сложной, многие будут делать разные заявления. Но когда дойдет до дела, то будут весить интересы Соединенных Штатов Америки.А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин», — сказал Джонсон.

Напомним, Трамп пообещал отомстить Байдену.