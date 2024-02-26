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Видео-Новости > Зеленский озвучил потери ВСУ в войне

Зеленский озвучил потери ВСУ в войне

Агата Кловская
26.02.24 09:35
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Зеленский озвучил потери ВСУ в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.

«Тридцать одна тысяча украинцев военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет Путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря-это большие потери для нас», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Также Зеленский заявил, что в Украине не были «нормально подготовлены» резервы военнослужащих, а во время подготовки контрнаступления 4 бригады не смогли воевать, поскольку не получили обещанную технику.

«Сейчас главком проводит аудит, он хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде, на соответствующем направлении, чтобы понять и сделать выводы. Прежде всего, вопросы резервов, ротаций. Надо во всем навести порядок и поставить точку. Не только можно бороться, нужно отдыхать.Человек должен понимать: вот столько-то дней, потом отошел, отдохнул, рассчитать свои силы. Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Это тоже факт. Мы должны определять свои слабые места. Они были. они есть, и нам нужно их исправить. А чтобы исправить, нужно понять, что происходит», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Зеленский также отметил, что нужно выяснить, «кто в кабинетах находится, почему там, сколько людей было мобилизовано, какой процент был на фронте».

Он также привел пример о подготовке ВСУ к контрнаступлению: «У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить, где, все и так знают примерно детали. И не буду говорить, сколько всего готовилось. До сегодняшнего дня из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено, подписано, жали руки. Не доехало. Могли воевать 4 бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику. Я говорю без упреков. Но есть вопросы и надо ответить. Для этого и аудит».

Напомним, Зеленский назвал причину отставки Залужного.

Тэги: потери, ВСУ, Владимир Зеленский

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