Бизнес в Украине умирает из-за беспредела силовиков, - экономист Амелин

Украинский бизнес умирает из-за беспредела силовых структур, заявил директор программы «Экономика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин.

По его словам, на недавней встрече предпринимателей с представителями власти был бизнесмен, который заявил, что с начала войны из-за беспредела силовиков количество работающих у него сократилось с 400 до 90 человек.