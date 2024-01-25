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Видео-Новости > Бизнес в Украине умирает из-за беспредела силовиков, - экономист Амелин

Бизнес в Украине умирает из-за беспредела силовиков, - экономист Амелин

Александр Панько
25.01.24 21:23
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Бизнес в Украине умирает из-за беспредела силовиков, - экономист Амелин
Украинский бизнес умирает из-за беспредела силовых структур, заявил директор программы «Экономика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин.
 
По его словам, на недавней встрече предпринимателей с представителями власти был бизнесмен, который заявил, что с начала войны из-за беспредела силовиков количество работающих у него сократилось с 400 до 90 человек.
 
 

Тэги: Анатолий Амелин

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