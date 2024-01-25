Дарья Трепова: убийце Владлена Татарского дали 27 лет

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима за теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Ей также назначен штраф в 600 тысяч рублей. По гражданским искам с нее взыскали почти 16,5 млн рублей.