Игорь Стрелков: одиозный российский террорист получил четыре года колонии

В России вынесли приговор одиозному террористу Игорю Стрелкову (Гиркину). Состоялось заседание московского городского суда.

Он приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму.

Судья сказал: «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима».

Кроме этого ему запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.

Ранее прокурор просил приговорить Игоря Стрелкова к четырем годам одиннадцати месяцам колонии общего режима при максимально возможных пяти годах.

Добавим, что слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики.

Игоря Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале и 21 июля 2023-го года задержали. Своей вины он не признал.

Ранее мы писали, что Гиркин-Стрелков хочет стать президентом России.