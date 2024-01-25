В Киеве горела школа. Детей оперативно эвакуировали

В Киеве произошел пожар в одной из школ в Дарницком районе 25 января. Детей перевели на онлайн обучение до конца недели. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киеве.

«25 января в 8:23 поступило сообщение о пожаре по ул. Александра Мишуги», — говорится в сообщении ГСЧС Украины в Киеве.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы.

«В 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал», — добавили пожарные.

Как отметили в КГВА, пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали — дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

«Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели», — говорится в Telegram администрации.

Напомним, в одном из районов Киева горела школа. Из здания были эвакуированы 665 детей и 60 работников.