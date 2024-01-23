Секретные туннели ХАМАС уничтожить невозможно, - ЦАХАЛ

Израилю никогда не удастся уничтожить все или хотя бы большинство туннелей ХАМАСа в секторе Газа. Обозреватель Haaretz Аншель Пфеффер заявляет, что такую оценку уже «разделяют на всех уровнях ЦАХАЛа» — от генералов до командиров бригад и батальонов, которые «проводят целые недели на земле, чтобы уничтожить только один участок системы туннелей».

Инженерно-боевые подразделения начинают выходить из Газы после трех месяцев боев «со смешанными чувствами»: они уничтожили «беспрецедентное количество» туннелей, но знают, что многие остались нетронутыми.

«Это не должно удивлять. Туннели под сектором Газа существовали еще до основания ХАМАСа в 1987 году, и, похоже, они будут существовать и после этой войны. У ХАМАСа достаточно места, чтобы рассредоточить свои силы под землей, и, вероятно, во всех военно-воздушных силах мира не хватит бомб, способных уничтожить все туннели сразу», — пишет Пфеффер.

Лишь в ходе операции ЦАХАЛ осознал, что сеть туннелей оказалась гораздо обширнее, чем представлялось. Сейчас их протяженность оценивают в 700 км.

Оказалось, что ХАМАС использует их в основном не для закладки арсеналов, а для сохранения своих сил. Несколько недель контроля земли не вынудили боевиков выйти наружу, так как они заготовили достаточно провизии и сделали множество выходов.

ЦАХАЛ начал эту войну с «беспрецедентным набором подземных средств», но и их оказалось недостаточно. На разрушение одного участка приходится тратить по несколько дней или даже недель целого батальона, находясь под ударами ХАМАСа.

Эффективность затопления туннелей, которое было проверено на небольшом участке, неизвестна.

«Вместо того, чтобы уничтожить все туннели, ЦАХАЛ теперь говорит о том, чтобы „запретить“ ХАМАСу использовать их в будущем в военных целях. Но ни у кого нет четкого представления о том, как это сделать», — говорится в статье.