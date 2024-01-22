Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в понедельник, 22 января.

По словам Зеленского, состоялись очень продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины», — написал президент.

Зеленский также сообщил, что обсуждались возможности будущего совместного производства оружия.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms... pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

Напомним, в Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск.