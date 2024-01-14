X-59 Quesst: NASA представила самолет с очень длинным носом

NASA представила сверхзвуковой гражданский самолёт X-59 Quesst с очень длинным носом.

Эта особенность позволяет сделать воздушное судно почти бесшумным при достижении сверхзвуковых скоростей, открывая новые перспективы для развития гражданской высокоскоростной авиации.

Первый тестовый полет X-59 Quesst запланирован на конец весны или начало лета текущего года.