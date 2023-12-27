Появилось видео, как российские военные расстреляли пленных

Главное: Камера на дроне зафиксировала, как оккупанты поставили на колени троих украинских десантников и расстреляли с расстояния в несколько метров.

Детали: Российские военные преступники расстреляли пленных десантников на одном из направлений. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале в среду, 27 декабря, и выложил соответствующую запись с камеры дрона.

«Это видео станет очередным документом на международном трибунале. На нем видно, как троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что «за расстрелом пленных наблюдает человек в форме... вероятно, это российский военный, командующий казнью».

«Видео, снятое дроном, является подтверждением того, что оккупанты просто изверги, не соблюдающие правила и обычаи ведения войны», — резюмировал Цаплиенко.

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