Депутат подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших

Главное: Взрыв гранат произошел в здании Керецковского сельского совета (Закарпатская область) во время заседания сессии. Пострадали 26 человек.

Детали: В Закарпатской области один из депутатов Керецковского сельского совета подорвал гранаты во время заседания сессии. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 15 декабря.

«Сегодня в 11:37 на линию 102 поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам взрыватель, еще 11 человек ранены», — говорится в сообщении.

Позже ведомство уточнило, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В тему: На Николаевщине депутат выстрелил в ногу мужчине из-за спиленного дерева.