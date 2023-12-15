Эммануэль Дебевер: покончила с собой актриса, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии

Главное: Эммануэль Дебевер, актриса снявшаяся с Жераром Депардье в фильме «Дантон» и обвинившая его в изнасиловании, покончила с собой.

Детали: Актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, совершила самоубийство.

Эммануэль Дебевер, снявшаяся с Жераром Депардье в фильме 1982 года «Дантон», была одной из первых женщин, обвинивших его в домогательствах. По словам актрисы, Депардье был «монстром, который позволял себе многое». Дебевер рассказала, что актер «наслаждался уединением с ней в карете и просовывал толстые лапы под юбку», якобы «чтобы ей стало лучше».

За день до премьеры фильма-расследования о домогательствах Депардье 60-летняя женщина бросилась в Сену.