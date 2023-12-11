В Киеве подтапливает еще одну станцию метро

Главное: В Киеве начинает подтапливать водой станцию метро «Олимпийская». Специалисты уверяют, что там все контролируемо и когда вода понемногу течет в туннеле, то это ничего страшного.

Детали: Станцию метро «Олимпийская» в Киеве, не входящую в перечень закрытых шести станций, начинает подтапливать водой. Соответствующее видео киевляне публикуют в социальных сетях.

Сообщается, что пассажиры увидели на рельсах воду. Она идет со стен и начинает течь маленьким ручейком по путям.

Специалисты уверяют, что там все контролируемо и когда вода понемногу течет в туннеле, то это ничего страшного.

Метро «Олімпійська» починає підтоплювати теж. Вода йде зі стін та починає текти маленьким струмочком по коліям.



При цьому експерти кажуть, що «все під контролем», а коли вода помалу тече в тунелі, то це — нічого страшного. pic.twitter.com/g43lplvunf — Катя Косач (@KatrusaKosac) December 11, 2023

Напомним, что в Киевском метрополитене 8 декабря остановили работу 6 станций метро от Демеевской до Теремков, чтобы избежать в дальнейшем внештатной ситуации. Там вода начала подтапливать тоннель и он нуждается в ремонте.

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