В Киеве подтапливает еще одну станцию метро

Главное: В Киеве начинает подтапливать водой станцию метро «Олимпийская». Специалисты уверяют, что там все контролируемо и когда вода понемногу течет в туннеле, то это ничего страшного.
Детали: Станцию метро «Олимпийская» в Киеве, не входящую в перечень закрытых шести станций, начинает подтапливать водой. Соответствующее видео киевляне публикуют в социальных сетях.
Сообщается, что пассажиры увидели на рельсах воду. Она идет со стен и начинает течь маленьким ручейком по путям.
Специалисты уверяют, что там все контролируемо и когда вода понемногу течет в туннеле, то это ничего страшного.
Напомним, что в Киевском метрополитене 8 декабря остановили работу 6 станций метро от Демеевской до Теремков, чтобы избежать в дальнейшем внештатной ситуации. Там вода начала подтапливать тоннель и он нуждается в ремонте.
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