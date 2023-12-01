Израиль снова обстреливает Газу

Главное: Израильский ЦАХАЛ прервал временное перемирие и возобновил боевые действия в секторе Газа.

Детали: Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом заявили в ЦАХАЛ.

ХАМАС нарушил оперативную паузу и открыл огонь по израильской территории, отмечается в сообщении.

Практически сразу после возобновления израильских ударов по Газе в Сети снова начали появляться видео с последствиями бомбежек.