Alyosha: Когда ты за границей — это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелам

Главное: Певица Alyosha заявила, что жизнь за границей труднее, чем в Украине под обстрелами. Такое высказывание певицы вызвало шквал критики в ее адрес.

Детали: Жена лидера группы «Антитела» Тараса Тополи, певица Alyosha, которая недавно вернулась из США, заявила, что жизнь за границей труднее, чем в Украине под обстрелами.

«Поверьте, когда ты за границей, когда не хочешь жить там, где находишься — это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелами. Просто поверьте, психологически это такой ад, в котором ты живешь каждую секунду, ты не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты, где ты и как ты. Не знаешь о своих близких, родных. Ты с ними общаешься, но они далеко и так долго. Я не вижу этих людей, своих родных людей, когда хочу их видеть. Только пожив там, можно понять, как это тяжело», — сказала Alyosha.

Такое высказывание певицы вызвало шквал критики в ее адрес.

«Заграницей тяжелее жить получается, чем под обстрелами — такая песня будет?», — пишут Alyosha в Instagram.

«Бедная Альоша, совсем замучилась в той Америке», — говорится в другом комментарии.

Однако были и те, кто поддержал певицу Alyosha: «Боже, как правдиво она все говорит. Жизнь на чужбине хуже, чем жизнь на родине в войне. Это было страшное чувство. Мне было не так тяжело в подвале под бомбами, чем на чужбине».