Главное: The Sun утверждает, что порномодель Майя Коноваленко (Нэнси Эйс) собирается баллотироваться в президенты Украины.

Детали: Украинская порномодель Майя Коноваленко, известная под псевдонимом Нэнси Эйс, собралась идти в президенты Украины. Об этом сообщает британский The Sun.

Майя Коноваленко заявила, что украинские мужчины должны идти на войну и кто прячется от призыва и не донатит ВСУ — слизняки.

Справка: До начала карьеры порноактрисы Майя Коноваленко (Нэнси Эйс) сменила несколько мест работы, в том числе работала продавщицей, няней и кондуктором в автобусе. В возрасте 18 лет Коноваленко впервые снялась в обнажённом виде. Карьеру в индустрии для взрослых Нэнси Эйс начала в 2014 году.

По данным Internet Adult Film Database на ноябрь 2019 года, Майя Коноваленко снялась в более чем 30 порнофильмах. Помимо родного украинского, Нэнси Эйс владеет также английским и русским языками.