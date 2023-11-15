Появилось видео, как в Киеве снесли памятник Пушкину

Главное: В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину. Появилось видео того, как это сделали.

Детали: В среду, 15 ноября, в Киеве демонтировали памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину, который располагался перед входом в парк на Берестейском проспекте. Накануне он был исключен из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Такое решение об удалении монумента из данного перечня было принято правительством 10 ноября.

Монумент демонтировали с помощью крана на спецтехнике.

Добавим, что авторами памятника были скульптор Александр Ковалев и архитектор Василий Гнездилов.

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