В Московской области утром раздались взрывы в районе завода-производителя «Кинжалов»

Главное: В Московской области в районе завода по производству «Кинжалов» гремели взрывы. Официальные лица в РФ пока не комментировали ситуацию.

Детали: Взрывы раздались в районе КБ «Машиностроения» в Московской области России. К заводу приехали машины спецслужб. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает российское издание ASTRA, позиционирующее себя как независимое.

Сильный взрыв прогремел около 07:30.

«У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что в КБМ едут машины спецслужб», — пишут местные паблики.

Другие подробности этого события не раскрываются.

Официальные лица в РФ пока не комментировали ситуацию.

Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод, который возглавляет Сергей Питиков, производит ракеты «Кинжал» и «Искандер».

В тему: В марте нынешнего года в городе под Москвой, в котором производят «Кинжалы» и «Искандеры», прогремел взрыв.