Усик жестко ответил Фарион в стихотворной форме

Главное: Александр Усик ответил Ирине Фарион. Посвятил ей жесткий стих.

Детали: Украинский боксер, чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик жестко ответил бывшему народному депутату Ирине Фарион. Ранее та назвала русскоязычных бойцов ВСУ москворотыми.

Спортсмен решил зачитать для политика стих.

Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

Поливает не щадя:

«Если б я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать,

Как вам жить сказала б^я».

Дорогая, вы, Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (тут не к складу, извиняюсь),

А сейчас кричите громко,

Что враги все – это стресс!

Вы – агент Кремля, уж точно,

Тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Он добавил: «Всем ребятам, защищающим нашу страну, уважение, невероятное уважение. Слава Украине».

В тему: Заявление Фарион о русскоязычных воинах ВСУ возмутило пользователей Сети.