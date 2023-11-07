Усик жестко ответил Фарион в стихотворной форме

Главное: Александр Усик ответил Ирине Фарион. Посвятил ей жесткий стих.
Детали: Украинский боксер, чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик жестко ответил бывшему народному депутату Ирине Фарион. Ранее та назвала русскоязычных бойцов ВСУ москворотыми.
Спортсмен решил зачитать для политика стих.
Фарион свой рот открыла
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
«Если б я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить сказала б^я».
Дорогая, вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (тут не к складу, извиняюсь),
А сейчас кричите громко,
Что враги все – это стресс!
Вы – агент Кремля, уж точно,
Тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Он добавил: «Всем ребятам, защищающим нашу страну, уважение, невероятное уважение. Слава Украине».
В тему: Заявление Фарион о русскоязычных воинах ВСУ возмутило пользователей Сети.