Главное: Владимир Путин прибыл в Китай. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с главой КНР.

Детали: Президент России Владимир Путин во вторник, 17 октября, прибыл с двухдневным визитом в Китай для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что российского лидера встретил в аэропорту Пекина министр торговли КНР Ван Вентао.

Во вторник Путин примет участие в официальном приеме, организованном главой Китая Си Цзиньпином, и пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

Это будет третье участие президента РФ в форуме «Один пояс — один путь». Он присутствовал на двух предыдущих мероприятиях в 2017 и 2019 годах.

Onsite: Russian President Vladimir Putin has arrived in #Beijing to attend the third Belt and Road Forum for International Cooperation. (CGTN Reporter Zheng Yibing & Wang Lei) #BRI #TheNewSilkRoad #BeltandRoad pic.twitter.com/BioNwLoBAq — CGTNFrontline (@FrontlineBJ) October 17, 2023

В тему: Путин вновь заговорил о мирных переговорах с Украиной.