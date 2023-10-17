Главное: Владимир Путин прибыл в Китай. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с главой КНР.
Детали: Президент России Владимир Путин во вторник, 17 октября, прибыл с двухдневным визитом в Китай для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что российского лидера встретил в аэропорту Пекина министр торговли КНР Ван Вентао.
Во вторник Путин примет участие в официальном приеме, организованном главой Китая Си Цзиньпином, и пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.
Это будет третье участие президента РФ в форуме «Один пояс — один путь». Он присутствовал на двух предыдущих мероприятиях в 2017 и 2019 годах.
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